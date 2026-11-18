Especialistas del Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de Cuero y Calzado (CITEccal) de Trujillo desarrollaron un innovador biomaterial elaborado a base de residuos de piña y botellas de plástico recicladas, el cual permitirá fabricar componentes de calzado mediante impresión 3D.

Según destacó el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) del Ministerio de la Producción (Produce), la iniciativa financiada por el programa ProInnóvate, aprovecha las coronas de piña para extraer microfibras de celulosa que, al combinarse con PET reciclado, generan un filamento técnico de 1,75 milímetros apto para esta tecnología.

Al respecto, el director del CITEccal Trujillo, Miguel Pinglo, señaló que esta innovación permite a las empresas desarrollar piezas personalizadas, explorar nuevos diseños y responder con mayor rapidez a las exigencias del mercado empleando desechos que antes tenían escaso aprovechamiento. Además de disminuir los residuos agroindustriales y el uso de insumos sintéticos convencionales, este avance facilita que los pequeños fabricantes integren la impresión 3D en sus procesos, diversifiquen su oferta y accedan a nuevas oportunidades comerciales.

Articulación académica, empresarial y balance

La ejecución del proyecto cuenta con el respaldo académico de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), la Universidad César Vallejo y la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI, cuyos investigadores aportan conocimientos en biotecnología, ciencia de materiales y modelos de negocio circulares. Asimismo, participan las empresas Franco Calzados S.A.C., Inversiones Micade S.A.C. y Grupo Carrefour S.A.C., las cuales contribuyen con su experiencia en diseño y manufactura para validar la aplicación industrial de estos insumos.

De manera paralela, la entidad informó que en lo que va del año, con cifras registradas hasta septiembre, el CITEccal Trujillo ha brindado más de 4,150 servicios especializados a más de 450 clientes. Entre las prestaciones más demandadas por el sector figuran capacitación, diseño y desarrollo de productos, información tecnológica especializada, soporte productivo y asistencia técnica.