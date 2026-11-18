El calentamiento anómalo del mar podría generar precipitaciones significativas durante el verano 2026-2027. En el norte, los ríos Tumbes, Piura y La Leche registran incrementos en sus caudales.

El Perú experimentará temperaturas más elevadas y lluvias más intensas y frecuentes conforme se aproxime el verano, debido al calentamiento anómalo del mar asociado al fenómeno El Niño, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

La jefa encargada del Senamhi, Grinia Ávalos Roldán, señaló que las perspectivas climáticas anticipan cambios en las condiciones atmosféricas de diversas regiones del país, con posibles precipitaciones significativas durante el verano 2026-2027.

En la costa central y sur, incluida Lima, se prevén episodios de lloviznas hasta el viernes 20 de noviembre, debido al ingreso de vientos que afectan la franja costera desde Tacna hasta Lima. Según la especialista, estas condiciones se mantendrían durante las próximas semanas como parte de la antesala al periodo de mayor intensidad de lluvias.

Ríos del norte presentan incrementos de caudal

La situación también genera preocupación en el norte del país. Durante las últimas 48 horas, el río Tumbes superó momentáneamente los 1,000 metros cúbicos por segundo, considerado un umbral de peligro, aunque posteriormente retornó a condiciones normales.

Ávalos advirtió que estos incrementos súbitos podrían presentarse con mayor frecuencia conforme se intensifiquen las condiciones vinculadas a El Niño. Asimismo, reportó aumentos progresivos en los caudales de los ríos Piura y La Leche, en Lambayeque, que permanecen bajo monitoreo.

Lluvias podrían superar registros históricos

El calentamiento anómalo del mar y la posible llegada de nuevas ondas Kelvin cálidas hasta diciembre favorecerían la ocurrencia de precipitaciones significativas durante el próximo verano.

La representante del Senamhi recordó que Lima registró 17 milímetros de lluvia en 1970, cifra considerada récord histórico, mientras que recientemente se reportaron 11.7 milímetros de llovizna.

La especialista señaló que, bajo determinadas condiciones atmosféricas, las precipitaciones podrían superar registros anteriores, aunque tendrían características distintas a las observadas históricamente, en el contexto del fenómeno El Niño.