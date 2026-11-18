La participación del Perú en APEC 2026 busca fortalecer la cooperación económica y comercial con las economías de Asia-Pacífico, así como promover nuevas oportunidades de inversión y negocios.

Este acercamiento resulta estratégico para el país, considerando que Asia concentra cerca del 56 % de las exportaciones peruanas, lo que evidencia la importancia de mantener y ampliar los vínculos comerciales con esta región.

Asimismo, la cumbre representa una oportunidad para estrechar las relaciones diplomáticas y económicas, promover acuerdos de cooperación y generar espacios de intercambio con representantes de las principales economías asiáticas.

PRESENCIA EN MERCADOS INTERNACIONALES

APEC reúne a 21 economías que representan aproximadamente el 60 % del comercio mundial. En ese contexto, la participación peruana busca consolidar su presencia en los mercados internacionales y fortalecer su integración con la región Asia-Pacífico.