Más de 1,4 millones de escolares de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad dejarán las aulas antes de lo previsto.

Las fuertes lluvias, inundaciones y temperaturas de hasta 36 grados obligaron a las autoridades educativas de cuatro regiones del norte del país a adelantar el cierre del año escolar 2026 como medida preventiva ante los efectos del fenómeno El Niño.

Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad culminarán las clases entre el 20 de noviembre y el 4 de diciembre, fechas anteriores al calendario habitual. La medida alcanza a 1 millón 440 mil 132 escolares de inicial, primaria y secundaria, de instituciones públicas y privadas, según cifras del Ministerio de Educación.

Tumbes cierra las clases este 20 de noviembre

En Tumbes, las primeras lluvias intensas registradas desde mediados de octubre provocaron inundaciones en patios y aulas, además de interrupciones entre las clases presenciales y virtuales. En el colegio Miguel Grau, en Puerto Pizarro, los aniegos tuvieron que ser evacuados con motobombas.

La Dirección Regional de Educación dispuso el cierre definitivo para este viernes 20 de noviembre, ante las alertas del Senamhi y el Enfen por posibles lluvias más intensas, desbordes de ríos y activación de quebradas.

El director regional de Educación, Miguel Nizama, señaló que la decisión busca evitar que los estudiantes y docentes queden expuestos a situaciones de riesgo o aislamiento por el deterioro de las vías de acceso.

Piura adelanta el cierre al 27 de noviembre

En Piura, las precipitaciones dejaron afectaciones en colegios de Morropón, donde el barro cubrió ambientes y mobiliario escolar. En la institución San Agustín, del distrito de La Matanza, el agua inundó cuatro talleres productivos, entre ellos el de carpintería.

La Dirección Regional de Educación oficializó el cierre de clases para el 27 de noviembre. Padres de familia y docentes también alertaron sobre las altas temperaturas que dificultan el desarrollo de las actividades escolares durante las últimas horas de la jornada.

Lambayeque y La Libertad culminarán en diciembre

En Lambayeque, el año escolar finalizará el 4 de diciembre, mientras que en La Libertad las clases concluirán el 2 de diciembre.

Las autoridades educativas de La Libertad indicaron que la reprogramación permitirá cumplir con los días mínimos de clases exigidos por el Ministerio de Educación. Sin embargo, advirtieron que las provincias costeras de Virú, Trujillo y Ascope, así como Pacasmayo, se encuentran entre las zonas de mayor vulnerabilidad ante lluvias torrenciales.

Minedu destinará S/ 460 millones para mantenimiento de colegios

Frente a los riesgos para el próximo año escolar, el Ministerio de Educación aprobó un programa de mantenimiento de instituciones educativas por S/ 460 millones, destinado a 12 mil 54 colegios públicos de ocho regiones declaradas en emergencia.

Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad concentrarán más de la mitad del presupuesto, con S/ 263 millones para 7 mil 19 locales escolares. Los recursos serán destinados principalmente a reparar techos, canaletas, bajantes, drenajes, instalaciones sanitarias y eléctricas.

La transferencia está prevista para el 17 de diciembre, mientras que los responsables de los colegios tendrán hasta enero de 2027 para ejecutar los trabajos, en plena temporada de lluvias. El desafío será garantizar que las intervenciones se realicen oportunamente para que los escolares regresen a clases en condiciones seguras.