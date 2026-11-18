El concurso Beca 18-2027 incorporará cambios en la asignación de sus beneficiarios. Una de las principales modificaciones establece un límite del 15% para la cantidad de becarios que podrá recibir cada universidad privada.

La nueva distribución busca reducir la concentración de estudiantes en instituciones particulares y ampliar el acceso a la educación pública. Al respecto, la directora ejecutiva de Pronabec, Diana Gonzales, sostuvo que se trata de «reglas nuevas y claras», según declaró a la Agencia Andina.

La decisión responde a las cifras sobre la distribución actual de los beneficiarios. De acuerdo con información presentada por Pronabec ante el Congreso, el 73% estudiaba en universidades privadas, mientras que el 14% estaba matriculado en instituciones públicas.

Como parte de esta reorganización, la entidad plantea que al menos la mitad de los becarios acceda a instituciones públicas. También se prevé ampliar las oportunidades de formación en escuelas técnicas nacionales.

CARRERAS CON MAYOR DEMANDA LABORAL

Por otro lado, las becas destinadas a universidades privadas estarán vinculadas a carreras consideradas prioritarias por su demanda laboral. Entre ellas figuran ingeniería, ciencias, agronomía y educación, en concordancia con los objetivos de desarrollo nacional.