Las llamas consumieron una importante extensión de cobertura vegetal y avanzan hacia comunidades ubicadas entre las provincias de Cusco y Calca. Hasta el momento no se reportan víctimas.

Un incendio forestal de grandes proporciones mantiene en alerta a varias comunidades de la región Cusco, debido a que las llamas continúan avanzando sobre extensas áreas de vegetación.

El siniestro afecta principalmente a los sectores de Huillcapata y Sequeraccay, donde los pobladores permanecen preocupados por la rápida propagación del fuego, que según información de RPP se originó en el cerro Huillcapata, ubicado en el sector del Abra Corao, zona que pertenece a la ruta de ingreso del Valle Sagrado.

Las llamas alcanzaron la microcuenca de Quesermayo, situada detrás de Tambomachay, y avanzaron hacia un territorio que comprende aproximadamente tres comunidades, en el límite con el distrito de Taray, provincia de Calca.

FUERTOS VIENTOS ACELERARON PROPAGACIÓN

Los comuneros de la zona dijeron que los fuertes vientos favorecieron la expansión de las llamas y avanzara rápidamente desde el punto inicial hacia sectores aledaños, alcanzando áreas de cobertura vegetal y generando preocupación entre los habitantes de las comunidades cercanas.

La emergencia también mantiene en alerta a los pobladores de la microcuenca de Quesermayo, debido a que el incendio continúa extendiéndose por una zona que comprende varios sectores rurales.

NO SE REPORTAN VÍCTIMAS

Por otro lado, no se han registrado personas heridas ni fallecidas como consecuencia del incendio forestal. Sin embargo, todavía no existe un balance oficial sobre la magnitud de los daños ocasionados por las llamas ni sobre la extensión total de la superficie afectada.