¡Otra vez volvió a temblar Ica! Un sismo de magnitud 4.7 se registró alrededor de las 4:08 a. m. de este jueves 19 de noviembre en la región ubicada al sur de Lima, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico causó alarma entre los habitantes de la región.

Según el IGP, el temblor tuvo una profundidad de 25 kilómetros y su epicentro se ubicó al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales de consideración y se mantienen atentas a la situación.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

Ante este tipo de emergencias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas, estantes y otros objetos que puedan desprenderse o caer.

Asimismo, aconseja evacuar de manera ordenada hacia las zonas seguras previamente identificadas. Si no es posible salir del inmueble, recomienda ubicarse en una zona segura interna. También sugiere tener a mano una mochila de emergencia con artículos de primera necesidad.