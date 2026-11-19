Una mujer murió y doce personas resultaron heridas, varias de ellas están graves, tras el choque frontal de un volquete y un camión en la ruta Incuyo–Chaparra, en el distrito de Puyusca, provincia de Parinacochas, región Ayacucho.

La víctima mortal fue identificada como Inés O., quien falleció a consecuencia del fuerte impacto. Los heridos fueron trasladados al centro de salud de Incuyo; trascendió que los más graves serán llevados a nosocomios de Huamanga.

MANIOBRAS TEMERARIAS

Según se conoció, el camión habría colisionado con el volquete, cuyo chofer supuestamente se retiró del lugar después del impacto. Revelaron que el conductor del furgón venía realizando maniobras temerarias desde kilómetros antes.

Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades y las causas de este accidente. El número de fallecidos podría aumentar las próximas horas debido a la delicada situación de los heridos.