Esta mañana, cientos de gaviotas andinas invadieron los alrededores de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Ayacucho, cuyos trabajadores realizan maniobras para evitar posibles incidentes durante las operaciones aéreas.

Según informa Perú 21, la llegada de las aves estaría relacionada con las condiciones que encuentran en este sector del terminal aéreo, donde existe vegetación y disponibilidad de agua, gran atractivo para este tipo de especie.

El hábitat de estas aves se encuentra en zonas altoandinas, por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Su llegada hacia el aeropuerto sería por la falta de alimento y agua en las partes elevadas de la región.

ATERRIZAJE Y DESPEGUE

Trabajadores del terminal aéreo dicen que la presencia de las aves cerca de los aviones es un peligro. Pueden interferir en las operaciones de aterrizaje y despegue, incluso causar accidentes si impactan contra las aeronaves.

Frente a esta situación, el personal del aeropuerto ejecuta maniobras para mantener alejadas a las gaviotas, sobre todo durante los momentos en que las aeronaves se aproximan para aterrizar o se preparan para despegar.