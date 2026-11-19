La atención en diversos establecimientos de salud de la provincia de Sullana, en Piura, se encuentra restringida debido al paro nacional acatado por trabajadores asistenciales desde el miércoles 18 hasta el viernes 20 de noviembre.

Durante estas jornadas, los centros médicos mantienen sus servicios únicamente para atender emergencias y pacientes en estado crítico.

La protesta busca que el Gobierno atienda una serie de demandas laborales, entre ellas el nombramiento del personal contratado bajo la modalidad CAS COVID y la incorporación de sus reivindicaciones en el presupuesto público correspondiente al año 2027.

NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL CAS COVID

Entre los principales pedidos de los manifestantes se encuentra el nombramiento de los trabajadores CAS COVID, quienes solicitan estabilidad laboral y el reconocimiento de sus derechos dentro del sector salud.

Corina Mauricio Márquez, secretaria general del Sindicato Unificado del Sector Salud detalló que también exigen el cumplimiento de otros beneficios económicos y laborales. “Pedimos que el personal CAS Covid sea nombrado. Además, seis articulados como son el 55% de guardias, bono nutricional, Cafae, nivelación del presupuesto de los técnicos y auxiliares, y otras demandas”, manifestó.

SOLO ATIENDEN EMERGENCIAS

Por otro lado, la protesta continuará hasta el 20 de noviembre y por eso diversos establecimientos sanitarios de la provincia mantienen suspendidas sus atenciones habituales y concentran sus servicios en pacientes que requieren asistencia inmediata.