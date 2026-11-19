Una variada oferta de frutas, verduras, tubérculos y otros alimentos llegó a los principales mercados mayoristas de Lima para contribuir al abastecimiento de comerciantes y familias. Hoy, jueves 19 de noviembre, el ingreso conjunto alcanzó las 10 628 toneladas, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

De este total, 7970 toneladas ingresaron al Gran Mercado Mayorista de Lima, donde se comercializan productos como papa, cebolla, choclo, camote, arvejas, frijoles, habas y otros productos alimentarios en estado fresco.

En tanto, el Mercado Mayorista N.° 2 de Frutas recibió 2658 toneladas, con una oferta que incluyó arándanos, fresas, uvas, papayas, mangos, sandías y cítricos, entre otros productos.

Esta gran diversidad de alimentos permite que comerciantes y compradores encuentren diferentes alternativas de alimentos en los principales centros de abasto de la capital, que reciben diariamente productos destinados a atender la demanda de la población.

Asimismo, el dinamismo de la comercialización de alimentos en ambos mercados refleja que las cadenas de comercialización operan con normalidad y conectan la producción agraria con los puntos de venta y distribución para los consumidores.

A través del Sistema de Abastecimiento y Precios (SISAP), el MIDAGRI realiza un seguimiento diario de los precios, del ingreso y de la disponibilidad de alimentos en los principales mercados mayoristas, con el propósito de brindar información actualizada y oportuna a comerciantes y a la ciudadanía.

De esta manera, el sector mantiene informada a la población sobre el abastecimiento de los principales centros de comercialización de Lima.