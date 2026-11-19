Los vehículos que trasladaron al pontífice durante su visita al Perú estarán disponibles para el público del 20 al 22 de noviembre, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m., en Plaza Norte y Mall del Sur.

Los dos papamóviles que trasladaron al papa León XIV durante su histórica visita apostólica al Perú serán exhibidos este fin de semana en dos centros comerciales de Lima. La muestra será gratuita y estará abierta al público desde este viernes 20 hasta el domingo 22 de noviembre.

Las unidades podrán ser visitadas en Plaza Norte, en el distrito de Independencia, y en Mall del Sur, ubicado en San Juan de Miraflores. En ambos establecimientos, los vehículos estarán en la planta baja del Expomotor, en horario de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Los papamóviles acompañaron al sumo pontífice durante sus recorridos por Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, ciudad donde estuvo al frente de su querida diócesis antes de asumir el pontificado.

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Las unidades son camionetas Chevrolet Colorado fabricadas en Brasil por General Motors y adaptadas a los requerimientos del Vaticano en un plazo de 24 días. Cuentan con motor turbodiésel de 2,8 litros, 204 caballos de fuerza, tracción 4x4 y transmisión automática de ocho velocidades.

Ambos vehículos se utilizaron de manera alternada durante los seis días de la visita papal. Uno estuvo destinado a los recorridos por Lima y Cusco, mientras que el segundo trasladó al pontífice en Chiclayo y Pucallpa.

La exhibición permitirá a los visitantes conocer de cerca los vehículos que acompañaron al papa León XIV durante su recorrido por el país, una visita que dejó momentos de emoción y esperanza entre miles de fieles.