Agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutaron una requisa en el pabellón 5 del penal de Huánuco; decomisaron diversos objetos prohibidos, entre ellos 11 armas punzocortantes, 11 cocinas artesanales y 46 pipas artesanales.

También se incautaron 10 rollos de cable, una radio con entrada USB, un buffer y cuatro relojes, objetos cuya tenencia está restringida dentro del recinto penitenciario. Todo muy bien camuflado, en el techo, colchón, ventanas y en el baño.

PRINCIPIO DE AUTORIDAD

Con estos constantes operativos, se busca retirar objetos prohibidos de las prisiones, prevenir situaciones que pongan en riesgo la seguridad de reos y empleados, y reforzar el orden, la disciplina y el principio de autoridad en las cárceles.

La intervención fue supervisada por el director regional Oriente, Carlos Vásquez; esta acción es parte de las múltiples medidas de control y seguridad impulsadas por la institución a nivel nacional para mantener el orden en los penales.