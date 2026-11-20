Diversos centros poblados de Tumbes están aislados tras la activación de quebradas por las fuertes lluvias de las últimas semanas debido al fenómeno El Niño, dificultando las actividades económicas y laborales de los ciudadanos.

En el distrito de Pampas de Hospital, la activación de una quebrada ha aislado el centro poblado de Miraflores y los pobladores, pese al peligro, cruzan las caudalosas aguas. Igual lo hace un grupo de escolares para asistir a clases.

FAMILIAS VULNERABLES

Similar situación se presenta en la mayoría de los centros poblados del distrito de Casitas, donde el mismo alcalde Daniel Fernández, quien llevaba ayuda a las familias vulnerables, quedó aislado en la localidad de Chicama.

Por otro lado, el badén de Plateritos que va al distrito de Canoas de Punta Sal es otro de los puntos que están incomunicados, al igual que pobladores de La Capitana en San Jacinto, que piden se habiliten las vías a la brevedad posible.