Quince personas resultaron heridas tras un violento accidente de tránsito protagonizado por un camión repartidor de cerveza en la avenida La Torre, a la altura de la urbanización Huáscar, en la ciudad de Puno.

El impacto involucró a ocho vehículos y dejó importantes daños materiales en esta transitada zona. Asimismo, según las primeras investigaciones, el vehículo pesado habría presentado una falla en su sistema de frenos, lo que ocasionó que colisionara contra otras siete unidades que circulaban y permanecían estacionadas en los alrededores.

Tras el accidente, efectivos policiales intervinieron al conductor, identificado como Jesús Rivas, de 50 años, quien manejaba el camión de placa C2B-948. Además integrantes de la Compañía de Bomberos y trabajadores del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) auxiliaron a los afectados.

QUINCE PERSONAS FUERON TRASLADADAS AL HOSPITAL REGIONAL DE PUNO

Los equipos de emergencia brindaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente fueron trasladados a un centro de salud. Entre los afectados se encuentra un menor de nueve años, identificado con las iniciales L.C.M., además de otros 14 adultos que resultaron heridos durante la colisión.

La relación de heridos proporcionada incluye a Luis Gustavo Huamán Mamani (25), Hugo Mamani Paricagua (35), Zenaida Chambilla Vilca (41), Wilson Fernando Coila Quispe (edad consignada de manera contradictoria en el reporte: 30 o 35 años), Vanessa Aracely Rodríguez Mamani (41), Ronald Edison Clavitea Ponce (44), Anamelva Quispe Cruz (21) y Adán Toniño Castro Tazu (48), Ronald Sacaca Casas (36 o 38 años, según el reporte), Elvis Jordan Pilco Sanca (30), Jhonsson Yoani Pilco Sanca (32), Jorge Luis Ramírez Tejada (45), Analida Paco Apaza (51) y Raúl Sabino Condori Puña (48).

SE INVESTIGAN CAUSAS DEL ACCIDENTE

Por otro lado, la Policía Nacional y el representante del Ministerio Público iniciaron las diligencias para establecer cómo se produjo la colisión y determinar las responsabilidades correspondientes. Una de las principales hipótesis apunta a una posible falla mecánica en el sistema de frenos del camión repartidor.