La instalación de una feria navideña en la calle Real, entre los jirones Ica y Huánuco, ha generado un enfrentamiento entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y los gremios de transportistas de la región Junín.

El presidente de la Asociación de Transportistas del Centro, Roque Rojas, anunció que presentará una denuncia penal contra el alcalde Dennys Cuba si autoriza la ocupación de esta vía considerada de alto tránsito vehicular y peatonal.

Asimismo, el dirigente sostuvo que estas decisiones podrían poner en peligro la integridad de comerciantes, peatones y conductores. “A nombre de la Asociación de Transportistas de la región Junín, vamos a denunciar a los alcaldes que permitan ferias en vías de alto tránsito vehicular y peatonal, por atentar contra la vida, la seguridad y el libre tránsito, que son derechos fundamentales de las personas”, manifestó.

TRANSPORTISTAS ADVIERTEN RIESGOS

El dirigente cuestionó que la Municipalidad impulse la feria navideña en una zona céntrica sin contar con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de comerciantes, transeúntes y propietarios de establecimientos comerciales e inmuebles.

Por otro lado, advirtió que la instalación de los puestos podría agravar la congestión vehicular, debido a que las calles paralelas a la calle Real son estrechas y permanecen saturadas durante gran parte del día. “Es una irresponsabilidad que hagan esta feria, no hay por donde desviar el tránsito, ya que en Huancayo no hay zona de desvío, los jirones paralelos a la calle Real son angostos y paran todo el tiempo saturados”, explicó