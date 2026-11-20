Un empresario cafetero fue asesinado de cuatro balazos al interior de su vivienda, ubicada en el distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, región Piura. El crimen se cometió delante de su hija de 12 años.

Tras el asesinato, los delincuentes se apoderaron de más de 27 mil soles que el hombre tenía guardados en su vivienda, producto de la venta de su café de varias temporadas. Luego fugaron en una motocicleta.

AMENAZARON A LA HIJA

La víctima fue identificada como Asterio Huanca Parra, de 61 años, quien se enfrentó a los delincuentes para evitar que se lleven el dinero, lo que desató la furia de los ladrones, que lo golpearon y luego mataron.

Inmediatamente, los criminales amenazaron de muerte a la hija de la víctima, quien por temor les dijo el lugar donde estaba el dinero. “Los delincuentes de frente pidieron dinero, sabían que mi padre tenía dinero”, dijo la menor.