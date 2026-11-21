ACTUALIZACIÓN

Un nuevo sismo de magnitud 3.5 se registró la mañana de este sábado 21 de noviembre en la región Junín, luego del fuerte movimiento telúrico de magnitud 6.7 que ocurrió el último viernes; según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro de esta nueva réplica se localizó a 13 kilómetros al suroeste de la localidad de Chupaca. Además, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 9 kilómetros.

NOTA ORIGINAL

Un sismo de magnitud 5.0 ocurrió en la madrugada de este sábado 21 de noviembre con epicentro ubicado a 30 kilómetros al noroeste de Junín y a una profundidad de 127 kilómetros, en el mismo punto donde horas antes se registró un temblor de magnitud 6.7.

Según el reporte sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP), esta réplica se presentó poco después de la medianoche, exactamente a las 00:12:03 horas del sábado 21. El movimiento telúrico de magnitud 5.0 también se sintió en Lima, aunque con menor intensidad en comparación con el evento previo.

Detalles del sismo de 6.7 y descarte de tsunami

Durante la noche del último viernes 20 de noviembre, Lima y Callao resultaron remecidas por un sismo de magnitud 6.7 originado en Junín, cuyo epicentro se localizó igualmente a 30 kilómetros al noroeste de dicha localidad.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, aquel movimiento telúrico tuvo una profundidad de 129 kilómetros, pero fue sentido por la población como un evento prolongado e intenso. Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) descartó que el sismo registrado en la noche en Junín origine un futuro tsunami en el litoral peruano.

¿Qué hacer antes y después de un sismo?

Las recomendaciones antes de un sismo es identificar las zonas seguras, participar en simulacros de sismo en tu barrio, educar a los menores en el hogar sobre medidas de precaución y la evaluación de estructuras de las viviendas por parte de profesionales.

Después de un sismo, se aconseja verificar si hay fugas de gas, auxiliar a personas heridas, alejarse de construcciones dañadas o de zonas costeras ante el riesgo de maremotos ante posibles réplicas, y comunicarse con líneas de atención como los Bomberos (116), la Cruz Roja ((01) 2660481) o el Sistema de Atención Móvil de Urgencia - SAMU (106).

Mochila de emergencia

Una mochila de emergencia tiene que estar lista y en la puerta de la vivienda provista de insumos de primera necesidad como desinfectante, medicamentos, vendas, curitas, toallas, mantas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a pilas. De igual manera, se debe incorporar elementos prioritarios si en el hogar hay bebés o adultos mayores, tales como biberones, pañales, papillas y mantas.