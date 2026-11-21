Un sujeto, según versiones extraoficiales de nacionalidad ecuatoriana, fue asesinado la tarde de ayer en el sector de Mario Aguirre, en la región Piura. El hombre fue atacado cuando viajaba como pasajero en un mototaxi.

Según testigos, los atacantes interceptaron la unidad, obligaron al chofer a bajar y dispararon diez veces contra la víctima; luego dejaron afiches con amenazas atribuidas a la banda criminal ecuatoriana «Los Lobos JS17».

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El pasajero, quien quedó gravemente herido dentro del mototaxi, fue trasladado por vecinos y transeúntes a un nosocomio cercano donde quedó internado, falleciendo horas después debido a la gravedad de sus heridas.

Trascendió que se acusaba a la víctima de haber intentado enfrentarse en varias oportunidades al poder de esta organización criminal. Agentes de la Policía Nacional investigan el caso; su identidad no fue revelada.