Un fuerte oleaje provocó que el agua avanzara hasta las áreas comerciales y recreativas del bulevar de Paracas, en la región de Ica, afectando bienes utilizados por comerciantes y operadores turísticos que desarrollan sus actividades en el lugar.

El incidente ocurrió durante la tarde del día anterior, cuando las olas alcanzaron espacios destinados a la atención de visitantes. Ante el riesgo de que sus pertenencias fueran arrastradas, los trabajadores de la zona tuvieron que retirar rápidamente sombrillas, sillas y otros muebles para evitar mayores pérdidas materiales.

SUSPENDEN PASEOS TURÍSTICOS

La Capitanía de Puerto de Pisco dispuso la colocación de bandera roja y la paralización de las actividades marítimas como medida de prevención ante la intensidad del oleaje. La restricción comprende los recorridos turísticos hacia las islas Ballestas e Islas Blancas.

La medida ha generado preocupación entre quienes dependen económicamente del turismo marítimo en Paracas, debido a que la suspensión de los servicios afecta el desarrollo habitual de sus actividades.

MARINA ADVIERTE CONTINUIDAD DE OLEAJES

La Marina de Guerra del Perú informó que las condiciones anómalas del mar continuarían hasta el domingo 22 de noviembre, por lo que se mantiene la alerta en las zonas costeras, representando riesgo para las personas que realizan actividades comerciales y recreativas.