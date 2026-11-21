El área de urgencias del Hospital Apoyo Iquitos colapsó la tarde de ayer al registrarse una intoxicación que afectó a 65 escolares y tres docentes del colegio N.° 60235 del centro poblado Calipso, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, región Loreto.

Los afectados, estudiantes de primaria, empezaron a sentir los primeros síntomas de intoxicación, fuertes dolores estomacales y vómitos, tras consumir un arroz chaufa y otros platos preparados en el mismo centro educativo durante una actividad escolar.

FABRICACIÓN Y VENCIMIENTO

Ante la situación de riesgo, agentes del Serenazgo de San Juan Bautista trasladaron inmediatamente a los afectados al nosocomio. Personal del Programa de Alimentación Escolar (PAE) acudió a la institución educativa para las investigaciones del caso.

Trascendió que para la preparación solo se utilizó arroz y aceite del PAE, mientras que el pollo y las salchichas agregadas fueron compradas en un comercio local. Dichos embutidos carecían del rotulado con la fecha de fabricación y vencimiento.