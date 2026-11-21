Según reveló el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Luis Vásquez, los daños ocasionados por el sismo de magnitud 6.7 registrado anoche en Junín, dejaron casas afectadas y personas lesionadas; hasta el momento no hay información de víctimas mortales.

"Tenemos viviendas afectadas 127, viviendas inhabitables 4, lesionados 15, de los cuales tres ya han sido dados de alta (…). Tenemos 2 iglesias afectadas, centros de salud también afectados, 15 reporta el Minsa, aunque están operativos", sostuvo.

INFORMALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

También sufrieron daños un local comunal en Mi Perú y en la Universidad Peruana Los Andes. Además, precisó que, de las 127 casas reportadas, 104 están en Junín y recordó que la informalidad en la construcción pone en riesgo a la ciudadanía.

El Instituto Geofísico del Perú informó que el sismo ocurrió a 30 kilómetros al noroeste de Junín, a las 7:09 p.m. Tuvo una profundidad de 129 kilómetros, así como una latitud y longitud de - 10.97 y -76.19, respectivamente, con un nivel de intensidad tipo V.