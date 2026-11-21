La tragedia se registró en el sector El Capulí, en Huamachuco, región La Libertad. Un sujeto, identificado como Rosario Bailón, murió anoche tras ser alcanzado por un rayo mientras descansaba en el interior de su vivienda.

Según se conoció, el hombre estaba recostado en su cama y utilizando su celular cuando una descarga eléctrica lo impactó. El fenómeno ocurrió en medio de las fuertes tormentas que se registran casi a diario en la región.

ESTADO DE SALUD

Su esposa también resultó afectada por la descarga eléctrica; fue llevada al hospital Leoncio Prado de Huamachuco. Donde recibió atención y quedó bajo evaluación de los especialistas, quienes determinarán su estado de salud.

Tras la emergencia, serenos llegaron al inmueble para auxiliar a las víctimas. Sin embargo, cuando intentaron brindar atención a Rosario Bailón Malpartida, este ya no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento.