Un incendio forestal afecta el sector de la Asociación Cabrerías, ubicado en las faldas del volcán Chachani, en el distrito de Cayma, provincia y región de Arequipa. Las llamas y una extensa columna de humo pueden observarse desde distintos puntos de la ciudad, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos.

Ante esta emergencia, el Gobierno Regional de Arequipa informó que se vienen ejecutando acciones de respuesta para controlar el fuego. Sin embargo, las características geográficas del terreno representan una dificultad para el desplazamiento del personal necesario para atender el siniestro.

Asimismo, las autoridades anunciaron que los trabajos para combatir el incendio continuarán este domingo 22 de octubre desde las 6:00 de la mañana.

COER Arequipa mantiene monitoreo del incendio forestal

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER Arequipa) señaló que realiza un seguimiento permanente de la emergencia. Esta labor comprende la recopilación, revisión y evaluación de información sobre el avance del incendio forestal.

Por otro lado, las condiciones geográficas del sector de la Asociación Cabrerías dificultan el acceso de los equipos de respuesta. Esta situación representa un obstáculo para el ingreso del personal que participa en las labores de control del fuego.