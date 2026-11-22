El Poder Judicial dictó cuatro meses de prisión preventiva contra Juan A.S. y Jefferson S.P., mientras son investigados debido a que les hallaron más de 50 municiones, una pistola y dos cartuchos de dinamita.

Ellos fueron intervenidos cuando caminaban en actitud sospechosa por una calle de la urbanización Santa Rosa, en la provincia de Sullana, región Piura. Al notar la presencia policial, comenzaron a correr.

RESIDUOS PELIGROSOS

Serán investigados por los presuntos delitos de peligro común en la modalidad de uso, fabricación, comercialización de arma de fuego y municiones, así como de material explosivo y residuos peligrosos.

Los intervenidos evitaron declarar, solo señalaron que el material no les pertenece, que fue un amigo conocido como “Juanito” quien les entregó esos objetos en una mochila y que ellos no abrieron el morral.