El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 5.1 se registró la madrugada de este domingo en Cerro de Pasco, provincia y región de Pasco.

El epicentro del movimiento telúrico, que ocurrió a las 00:51 a. m., se localizó a 25 kilómetros al sureste de Cerro de Pasco, con una profundidad de 132 kilómetros.

SALIERON DE SUS CASAS

El evento sísmico fue sentido con una intensidad de grado IV en la escala de Mercalli en Cerro de Pasco. Las personas que lograron sentir el temblor salieron de sus casas.

Hasta el momento, las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no han reportado daños personales ni materiales a causa del movimiento telúrico.