El radar del Senamhi detectó un núcleo de mayor intensidad entre Las Lomas y Tambogrande, mientras las precipitaciones ocasionaron inundaciones en localidades del norte.

Las fuertes lluvias registradas este domingo en la región Piura provocaron inundaciones en calles de Chulucanas y Tambogrande, mientras una tormenta continuaba desplazándose por distintos sectores del norte del país.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) declaró alerta roja por posible activación de quebradas en las provincias piuranas de Ayabaca, Huancabamba y Morropón. Además de las zonas de Cajamarca y Tumbes.

A este escenario se suma el pronóstico de lluvias de fuerte a extrema intensidad y las altas temperaturas que se han registrado en distintos puntos de Piura, donde el sábado 21 de noviembre se alcanzaron valores superiores a los 37 °C.

TORMETA SE DESPALZA HACIA CHULUCANAS

De acuerdo con el seguimiento del radar del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), a las 5:10 p. m. se identificaron ecos verdes dispersos, de intensidad débil a moderada, al norte y noreste de Chulucanas, con desplazamiento hacia Frías y Tambogrande.

El núcleo de mayor intensidad se concentró en los sectores de Las Lomas y Tambogrande, ubicados aproximadamente a 40 o 50 kilómetros al noroeste de Chulucanas. Asimismo, los registros meteorológicos mostraron que la extensión de la tormenta aumentó entre las 2:15 p. m. y las 5:00 p. m., lo que evidenció que el fenómeno continuaba desarrollándose mientras se desplazaba por la región.

SENAMHI ADVIERTE SOBRE LLUVIAS INTENSAS

El pronóstico de 24 horas del Senamhi, vigente desde la 1:00 p. m. de este domingo hasta la misma hora del día siguiente, advierte sobre lluvias de fuerte a extrema intensidad en la costa interior de Tumbes y Piura.

Por su parte, mediante el boletín informativo N.º 227-2026-INDECI/COEN, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional declaró alerta roja ante la posible activación de quebradas en Ayabaca, Huancabamba y Morropón, en Piura, así como en sectores de Cajamarca y Tumbes. En tanto, Amazonas y Lambayeque fueron incluidas en alerta naranja.