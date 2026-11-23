La Planta de Tratamiento de Agua Potable opera con una producción de 600 litros por segundo para administrar sus reservas y garantizar el abastecimiento hasta este lunes.

La aparición de aguas rojizas y con elevada turbidez en el río Santa, en Áncash, generó preocupación en La Libertad y motivó la adopción de medidas preventivas para evitar posibles afectaciones en el abastecimiento de agua potable.

Ante esta situación, el Proyecto Especial Chavimochic (PECh) y Sedalib redujeron la producción de su planta de tratamiento, asimismo ambas instituciones informaron que la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) opera desde ayer al 50%, asegurando una producción de 600 litros por segundo garantizado.

CIERRE PREVENTIVO DE BOCATOMAS

La inusual tonalidad rojiza del río Santa, que abastece de agua a Trujillo y otras localidades de La Libertad mediante el proyecto Chavimochic, motivó la adopción de medidas preventivas ante una posible contaminación del recurso hídrico.

Asimismo, el último sábado se dispuso el cierre preventivo de las bocatomas de los proyectos de irrigación Chavimochic y Chinecas. El medio indicó que el PECh suspendió la captación de agua desde las 10:00 a. m., mientras que Chinecas cerró las tomas La Huaca y La Víbora a las 11:30 a. m., según informó el medio Causa Justa.

CHINECAS CONFIRMA SUSPENSIÓN

Por su parte, el Proyecto Especial Chinecas también emitió un comunicado en el que confirmó las condiciones del recurso hídrico y anunció la suspensión de sus operaciones de captación hasta conocer los resultados de los análisis realizados a las muestras de agua. “La suspensión se mantendrá hasta conocer los resultados de los análisis [tomados]”, indicó.