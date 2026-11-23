El precio de los combustibles ha dado indicios de bajar, situación que ha tranquilizado a cientos de transportistas en la ciudad de Arequipa, ya que el diésel podría reducirse hasta en un sol durante las próximas semanas.

Asimismo, Magno Salas, presidente de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio de Arequipa, indicó que uno de los principales factores de esta disminución de precios se debe a la caída del precio internacional del petróleo.

REDUCCIÓN DEL PRECIO DEL DIESEL

Según lo expresado por el dirigente, si se mantienen las actuales condiciones del mercado, el diésel debería registrar una nueva reducción la próxima semana, mientras que los gasoholes podrían bajar otros 50 céntimos.

Por otro lado, si se produjera una reactivación del conflicto internacional, esta situación podría revertirse y provocar un nuevo incremento en los precios.