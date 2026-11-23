Un empresario fue blanco de un atentado con explosivos en su vivienda, ubicada en la cuadra 2 de la calle La Unión, en el asentamiento Juan Velasco Alvarado, en la provincia de Sullana.

El hecho delictivo fue captado por las cámaras de seguridad, en las que se observa cómo dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y se estacionaron en una esquina. Luego, uno de ellos se dirigió hasta el frontis de la vivienda y dejó el explosivo, que detonó 50 segundos después.

Asimismo, según información preliminar, el empresario habría manifestado que viene siendo víctima de constantes extorsiones, situación que pone en riesgo su vida y la de su familia.

DAÑOS EN LA VIVIENDA

La detonación del explosivo dejó daños severos en la vivienda, afectando el segundo piso y deteriorando su infraestructura, como las lunas de las ventanas, que quedaron completamente destruidas.