La Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem) lanzó la campaña el "Desafío Escolar: Páginas de esperanza de Aniquem 2026", bajo el lema "Nuestra misión continúa: Recicla papel, transforma vidas", con el fin de impulsar la cultura del reciclaje, la educación ambiental y la solidaridad entre escolares, docentes y familias de Lima Metropolitana y Callao.

Según informó la institución, el papel recolectado se destinará a reciclaje para generar recursos que sostengan los programas de rehabilitación integral gratuitos dirigidos a niños y adolescentes sobrevivientes de quemaduras, bajo el principio de que cada hoja reunida ayuda a proteger el entorno y a dar continuidad a los tratamientos médicos y de recuperación de los pacientes.

Fechas, centro de acopio y premios del concurso

La inscripción gratuita está abierta del 16 de noviembre al 4 de diciembre de 2026 a través del formulario oficial (https://forms.gle/VnhL5PMBaGAe6Edd7), mientras que la recolección y cierre se desarrollarán del 7 de diciembre de 2026 al 1 de febrero de 2027, periodo en el que las entregas ,únicamente dentro del cronograma oficial, se recibirán de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., en el centro de acopio ubicado en Jr. Santo Domingo N.° 255, Jesús María, con papel limpio, seco y sin contaminantes, organizado en bolsas cerradas identificadas con el nombre del colegio o mediante dos contenedores de cartón que cada institución inscrita podrá recibir.

Los resultados se darán a conocer el 8 de febrero de 2027, y los tres primeros lugares obtendrán reconocimientos institucionales como un trofeo conmemorativo y pack institucional para 20 personas en el primer puesto, diploma y pack para 10 personas en el segundo lugar, y diploma y pack para cinco personas en el tercer puesto.