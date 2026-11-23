Miles de jóvenes participaron este domingo 22 de noviembre en el Examen Nacional de Preselección de Beca 18, como parte del proceso para acceder a una de las 6.000 becas integrales que ofrece el Estado. Tras rendir la evaluación, los postulantes esperan conocer si lograron avanzar a la siguiente etapa.

De acuerdo con el cronograma del Pronabec, la lista de preseleccionados se publicará el 23 de diciembre de 2026. En esta relación, los participantes podrán verificar si alcanzaron los requisitos para continuar en el concurso.

¿Dónde revisar los resultados de Beca 18?

Los postulantes podrán consultar la lista oficial a través de la página web del Pronabec. Allí deberán ingresar a la sección correspondiente a la convocatoria 2027 para conocer su condición en el proceso.

Cabe recordar que el examen estuvo compuesto por 60 preguntas de razonamiento matemático y comprensión lectora, con un máximo de 120 puntos. Para avanzar, se estableció un mínimo de 84 puntos en la modalidad ordinaria y 66 puntos en las modalidades especiales.