La cooperación entre Perú y Estados Unidos en materia de seguridad fue el eje de una reunión entre el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, y el embajador estadounidense Bernie Navarro. Durante la cita, analizaron posibles acciones para enfrentar las actividades delictivas que afectan al país.

Uno de los casos mencionados fue la captura de Jolín Bazán Valderrama, conocido como “Jolín” y señalado como líder de La Nueva Jauría. Su detención en Ecuador fue resultado de la coordinación entre las autoridades de Perú, Ecuador y Estados Unidos.

La operación contó con labores de inteligencia de la División de Investigación de Delitos Transnacionales de la Dirincri, la DIGIMIN y la Policía Nacional. Este trabajo articulado fue destacado como un ejemplo de colaboración para enfrentar redes criminales que operan más allá de las fronteras.

Estados Unidos ofreció asistencia técnica

La agenda también incluyó medidas para combatir la minería ilegal y otras actividades económicas ilícitas que sirven de financiamiento a las organizaciones delictivas. Frente a este escenario, la delegación estadounidense expresó su voluntad de apoyar al Perú con herramientas y asistencia especializada para reforzar sus capacidades de respuesta.