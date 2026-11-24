Las autoridades evalúan medidas para atender una eventual emergencia en Tumbes. El Gobierno también contempla utilizar cinco buques multipropósito para trasladar ayuda, alimentos y medicamentos.

Las intensas lluvias registradas durante los últimos días en la región Tumbes han encendido las alertas ante un posible desborde del río Tumbes, situación que podría agravar las inundaciones en distintos sectores y poner en riesgo a la población.

Frente a este escenario, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, advirtió que existe una alta probabilidad de que el caudal del río supere los niveles habituales y explicó que el Gobierno viene preparando una serie de acciones para responder ante una eventual emergencia.

En declaraciones a RPP, el titular del sector Defensa detalló que las medidas estarán orientadas a evacuar el agua acumulada, proteger la salud de los ciudadanos y garantizar el abastecimiento de alimentos y medicamentos.

DESBORDE DEL RÍO TUMBES

El ministro explicó que el río Tumbes suele desbordarse cuando registra un caudal de 2 000 metros cúbicos por segundo. Por ello, sostuvo que las autoridades deben prepararse para enfrentar este escenario y reducir sus posibles consecuencias.

Entre las acciones previstas, mencionó el uso de trasvasadoras para succionar el agua y expulsarla al otro lado del puente, así como el despliegue de motobombas, hospitales militares y programas de fumigación. “Hay que responder rápidamente desaguando la ciudad. Hay un problema estructual que no vamos a resolver”, manifestó.

UTILIZACIÓN DE BUQUES MULTIPROPÓSITO

Por otro lado, el titular de Defensa señaló que el país no había enfrentado anteriormente un fenómeno de El Niño con la intensidad prevista para este año. En ese contexto, destacó que el Gobierno cuenta actualmente con cinco buques multipropósito que podrían utilizarse para trasladar ayuda humanitaria y facilitar el abastecimiento de las zonas afectadas.

“Nunca antes hemos enfrentado un Niño con esa fortaleza, en el 2017 solo teníamos el BAP Tacna como buque multipropósito. Ahora tenemos cinco: el Paita, el Pisco, el Tacna, el Chimbote y el Talara”, indicó.