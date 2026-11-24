Una alerta de la Contraloría General de la República puso en evidencia las deficiencias que afronta el Hospital Regional de Huacho en sus servicios de diagnóstico por imágenes. Según el organismo, más de 13 000 exámenes permanecen pendientes de atención debido a problemas con los equipos médicos, limitaciones de recursos y una demanda que supera la capacidad operativa del establecimiento.

La situación afecta a los pacientes que necesitan tomografías, ecografías y radiografías para detectar enfermedades, confirmar diagnósticos y acceder a tratamientos oportunos, que se puede extender hasta por varios meses.

Los problemas fueron identificados durante una evaluación realizada entre el 2 y el 4 de noviembre de 2026, donde por medio de un informe la Contraloría detalló las deficiencias de cada servicio y comunicó las situaciones adversas a la dirección del hospital para que adopte las medidas correspondientes.

TOMOGRAFÍA PERMANECE PARALIZADA DESDE MAYO

Uno de los principales problemas se registra en el servicio de tomografía, que permanece sin funcionar desde el 27 de mayo debido a una falla en su único equipo, de marca Hitachi.

Asimismo, hasta 1253 exámenes habrían quedado pendientes y los pacientes acumulan más de cinco meses de espera para acceder a este procedimiento, siendo una dificultad para quienes requieren estudios especializados y poder establecer sus diagnósticos.

ECOGRAFÍAS Y RADIOGRAFÍA PRESENTAN RETRASOS

El servicio de ecografía tampoco cuenta con equipos propios y actualmente funciona con dos dispositivos prestados por los departamentos de Oncología y Cardiología. Entre enero y septiembre de 2026, quedaron pendientes 9085 de los 13 380 exámenes programados, lo que representa el 67,9 % de la demanda. Además, el personal trabaja al 99,4 % de su capacidad y recibe un promedio de 49 solicitudes diarias.

Por su parte, el servicio de Radiología depende de dos equipos alquilados desde que su antiguo aparato de rayos X quedó inoperativo en octubre de 2025. Durante ese año se acumularon 5080 exámenes pendientes y, entre enero y septiembre de 2026, otros 4050.