Brigada de intervención rápida del Ejército también atiende emergencia en el asentamiento humano Los Almendros, para brindar ayuda a población afectada por las lluvias.

El Ejército del Perú realiza desde la madrugada la extracción del agua de lluvia que afectó viviendas en el asentamiento humano Godofredo García Baca,distrito de Tambogrande, provincia de Piura, dio a conocer el Ministerio de Defensa.

Personal de la Primera Brigada de Caballería del Ejército utiliza motobombas de dos pulgadas para retirar el agua de los inmuebles inundados. A este trabajo se suman otras brigadas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

A su vez, la municipalidad de Tambogrande realiza el empadronamiento a las familias afectadas por las intensas lluvias para trasladarlas hacia un albergue cercano, donde ofrecerles seguridad, alimentos y vestimenta.

Otra brigada de intervención rápida del Ejército también atiende la emergencia en el asentamiento humano Los Almendros II, en Tambogrande, para brindar ayuda a la población afectada por las lluvias registradas en las últimas horas. Posteriormente, el personal se trasladará hacia otros sectores en emergencia por causa de las lluvias en la zona norte del país.

Cabe precisar que, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas del Perú lideran las operaciones de respuesta, evacuación y prevención en las regiones de Piura y Tumbes ante las intensas lluvias y el riesgo de desbordes asociados al fenómeno El Niño.