El aviso también contempla ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, granizo y nevadas en zonas de mayor altitud.

La región Puno afrontará lluvias de moderada intensidad este martes 24 y jueves 26 de noviembre, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Asimismo, estas lluvias estarán acompañadas de ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, según lo estimado por la entidad. Además, también se contempla la caída de granizo en zonas ubicadas a 3800 metros sobre el nivel del mar y nevadas en localidades que superan los 4000 metros de altitud.

PROVINCIAS AFECTADAS

Por otro lado, este aviso meteorológico comprende las provincias de Azángaro, Carabaya, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román y Sandia.

La entidad ha manifestado su preocupación y ha hecho un llamado a las autoridades y a la población para que tomen las medidas correspondientes.