Las fuertes lluvias registradas en los últimos días en la región Piura provocaron la activación de la quebrada Charanal, cuya corriente habría arrastrado a un hombre de 39 años. El hecho ocurrió a la altura del sector San Pancho, en el distrito de Amotape, cerca de Vichayal.

El desaparecido fue identificado como Edinson Javier Arcela Baca, quien se encontraba trabajando como operador de un tráiler de la empresa Caña Brava cuando habría sido alcanzado por la fuerza del agua.

Ante esta situación, sus allegados solicitaron la intervención de las autoridades y de los equipos de rescate para reforzar las labores de búsqueda en la zona. Asimismo, pidieron la colaboración de los pobladores de sectores cercanos para obtener cualquier información que permita ubicarlo.

FAMILIARES PIDEN APOYO

Arcela Baca reside en el barrio San Pedro, en el distrito de Ignacio Escudero, provincia de Sullana. Sus familiares se encuentran preocupados por su desaparición y mantienen la esperanza de encontrarlo.

“Paisanos y autoridades necesitamos de tu apoyo, los familiares están completamente preocupados por su desaparición, ya que según fuentes cercanas a su familia mencionan que ha sido llevado por las aguas de la quebrada Charanal a la altura de San Pancho de Amotape, pueblo vecino a Vichayal”, señala una de las publicaciones difundidas.

NUEVE PERSONAS FALLECIERON POR HUAICOS

Por otro lado, según las estadísticas del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Piura, hasta marzo del presente año, nueve personas habían perdido la vida debido a la activación de quebradas y los huaicos registrados durante la temporada de lluvias.