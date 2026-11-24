Una mujer de 39 años fue trasladada al penal El Milagro, en Trujillo, luego de que el Poder Judicial dictara nueve meses de prisión preventiva en su contra por una investigación relacionada con presuntos actos de extorsión contra dos ciudadanos.

La medida fue dispuesta contra Danleydi del Carmen Gonzales Cuenca, investigada por la presunta comisión del delito de exigencia o requerimiento extorsivo. Según las autoridades, habría enviado mensajes intimidatorios para exigir dinero a sus víctimas.

PRESUNTA EXTORSIÓN EN LA ESPERANZA

Según las investigaciones del Ministerio Público, Gonzales Cuenca residía en la calle Manuel Cedeño, al costado de la vivienda y el negocio de los agraviados. Esta cercanía le habría permitido conocer los movimientos y bienes de la familia.

El martes 3 de noviembre, las víctimas recibieron mensajes amenazantes y videos en los que aparecían armas de fuego, enviados a través de WhatsApp, donde les exigia el pago de una fuerte suma de dinero.

MUJER MANTENÍA CONTACTO CON INTERNO DE CHALLAPALCA

Según las investigaciones por parte de la Policía, señalan que la investigada mantenía comunicación frecuente mediante videollamadas con un interno del penal de Challapalca para intercambiar información sobre terceras personas con otros contactos.

Por otro lado, el jueves 5 de noviembre, la Policía intervino a Danleydi Gonzales en su domicilio. Al revisar su celular, los agentes encontraron en la papelera fotografías que habían sido eliminadas y capturas de las videollamadas con el recluso.