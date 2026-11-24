PRECIP erradicó más de 9100 hectáreas de hoja de coca en lo que va del año. Además, estableció un nuevo eje operacional en Caballococha, Loreto.

El Ministerio del Interior (Mininter), a través del Programa Nacional de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú (PRECIP), erradicó 9122.46 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca en lo que va del año, resultado que permitió evitar una producción potencial de 83.57 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína.

Estas acciones, enmarcadas en la Política Nacional contra las Drogas al 2030, afectan la capacidad de producción del narcotráfico y las ganancias ilícitas de las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad.

Como parte del fortalecimiento de las operaciones en la Amazonía peruana, el PRECIP estableció un nuevo eje operacional en Caballococha, distrito y provincia de Ramón Castilla, en la región Loreto, ampliando su capacidad de despliegue en esta zona del país.

En apenas 10 días de operaciones en este nuevo punto, el personal del programa logró erradicar 466.49 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca, resultado que evidencia la capacidad operativa desplegada en esta zona de difícil acceso.

Asimismo, durante la segunda fase de las operaciones de erradicación en los cuatro ejes operacionales, iniciada el 30 de setiembre, se alcanzaron 6114 hectáreas de cultivos ilícitos erradicados.

Al 20 de noviembre, el eje Aguaytía Norte, en Ucayali, registra 2519.21 hectáreas erradicadas; Tingo María Norte, en Huánuco, 1993.64 hectáreas; y Santa Lucía Norte, en San Martín, 1135.52 hectáreas.

Las operaciones de erradicación también contribuyen a la protección de territorios de especial importancia ambiental y social, como las áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, comunidades nativas, bosques de producción permanente y concesiones forestales.

Estos resultados son producto del trabajo articulado entre el PRECIP y la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección Antidrogas (Dirandro), el Departamento de Operaciones Especiales de Erradicación 2 (Depoes) y la Dirección de Aviación Policial (Diravpol).

Las unidades especializadas de la PNP brindan seguridad integral y apoyo aéreo al personal erradicador, garantizando su protección y capacidad de despliegue durante las operaciones en zonas de difícil acceso.

A través del PRECIP, el Ministerio del Interior fortalece la lucha contra el narcotráfico y promueve condiciones favorables para la seguridad y el desarrollo sostenible de las zonas intervenidas, contribuyendo a su protección ambiental, social, cultural y económica.