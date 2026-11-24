La Marina de Guerra del Perú advirtió sobre la intensificación de oleajes anómalos provenientes del suroeste a lo largo del litoral nacional y alertó que las condiciones serán más severas en las costas del centro y sur del país durante los próximos días.

Según el Aviso Especial de Oleaje N.° 51-26, en el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, se prevé oleaje ligero que aumentará a moderado desde la madrugada del jueves 26 de noviembre y volverá a ligero por la noche.

En el litoral centro, entre el sur de Salaverry y Chancay, el oleaje también pasará de ligero a moderado durante la madrugada del sábado 28, disminuyendo nuevamente por la noche. Sin embargo, entre el sur de Chancay y San Juan de Marcona, así como en todo el litoral sur hasta Tacna, se espera que las condiciones moderadas se intensifiquen a fuertes desde la tarde del viernes 27, disminuyendo a moderadas el sábado y a ligeras durante la mañana del domingo 29.

La institución advirtió que el impacto será mayor en playas abiertas y semiabiertas orientadas al suroeste. Además, señaló que las anomalías positivas del nivel del mar asociadas a El Niño y El Niño Costero podrían agravar los efectos del oleaje, incrementando el riesgo de inundaciones y erosión en zonas costeras vulnerables.

El jefe de la Dirección de Hidrografía y Navegación, contralmirante Jorge Vizcarra, indicó que desde la noche del viernes se registrará un nuevo episodio de oleaje fuerte del sur que afectará principalmente al litoral centro y sur, por lo que pidió a la población evitar situaciones de riesgo.

RECOMENDACIONES

La Marina exhortó a los gobiernos regionales, municipalidades, capitanías de puerto y empresas acuáticas a implementar medidas preventivas. Asimismo, pidió a pescadores, trabajadores portuarios y personas que realizan actividades deportivas y recreativas en el mar respetar las disposiciones de seguridad para evitar accidentes y proteger la vida humana.