Un trabajador de la Universidad Nacional de Piura (UNP) fue encontrado sin vida en la carretera Piura-Chiclayo, a la altura de la provincia de Sechura. Se trata de Luis Alberto Pacherrez Atarama, de 56 años, quien permanecía desaparecido desde el pasado 19 de noviembre.

La desaparición del hombre motivó que sus familiares iniciaran una búsqueda y difundieran fotografías en redes sociales para solicitar ayuda a la ciudadanía y obtener información que permitiera conocer su paradero.

Las primeras investigaciones policiales apuntan a un presunto secuestro seguido de asesinato y que los responsables habrían exigido a la familia entre S/60 mil y S/70 mil a cambio de liberar al trabajador universitario.

INVESTIGAN PRESUNTO SECUESTRO

Las diligencias policiales se concentran en el sector Los Polvorines, lugar donde la víctima habría permanecido retenida antes de ser asesinada. Los agentes buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen y determinar quiénes participaron en los hechos.

Asimismo, una pareja fue intervenida por su presunta vinculación con el caso, donde la Policía realiza las diligencias correspondientes para establecer el grado de participación de ambos detenidos.

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES

Por otro lado, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar cómo se produjo el presunto secuestro y posterior asesinato de Luis Alberto Pacherrez Atarama y si hubieron mas personas involucradas en la planificación y ejecución del delito.