El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que el incremento de la temperatura diurna, de moderada a extrema intensidad, persistirá en la costa hasta el sábado 28 de noviembre, mientras que en la sierra alcanzará una intensidad de moderada a fuerte debido a la escasa nubosidad prevista hacia el mediodía que elevará la radiación ultravioleta (UV), junto con ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h por la tarde y posibles lluvias dispersas en la costa norte.

Para este miércoles 25 de noviembre, las temperaturas máximas se estiman entre 26 °C y 37 °C en la costa norte, entre 25 °C y 32 °C en la costa centro y entre 24 °C y 32 °C en la costa sur, en tanto que en la sierra oscilarán entre 22 °C y 32 °C en el norte, de 15 °C a 30 °C en el centro y de 14 °C a 30 °C en el sur.

En el mismo periodo, el Senamhi pronosticó un aumento de la temperatura nocturna, de moderada a extrema intensidad, en la costa y la sierra, acompañado de ráfagas de viento de hasta 45 km/h en la tarde y precipitaciones enfocadas principalmente en el sector norte, estimándose para hoy mínimas de 20 °C a 26 °C en la costa norte, 17 °C a 24 °C en la costa centro y 16 °C a 20 °C en la costa sur, así como de 8 °C a 16 °C en la sierra norte, 4 °C a 13 °C en la sierra centro y 2 °C a 12 °C en la sierra sur.

Regiones en alerta y recomendaciones de Indeci

El aviso abarca posible afectación en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes, además del Callao.

Ante ello, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda aplicar bloqueador o protector solar frente a la radiación, usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV, evitar la exposición solar directa, vestir ropa de colores claros, ventilar viviendas y centros de labores y beber abundante líquido para mantener una hidratación adecuada.