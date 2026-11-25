Un joven de 23 años desapareció luego de ingresar a las aguas de la playa Colorado, en Barranca, el hecho ocurrió el lunes 23 de noviembre en medio del intenso oleaje que afecta al litoral del norte chico.

El desaparecido fue identificado como José Luis Obispo Tadeo, quien habría llegado al balneario acompañado de algunos amigos y según videos difundidos en redes sociales el joven ingresó al mar durante la mañana y la corriente marina lo habría arrastrado mar adentro.

Tras conocerse lo ocurrido, personal de Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron a la zona para atender la emergencia, desatando preocupación entre los bañistas y pobladores debido al peligro al que se exponen.

CORRIENTES MARINA HABRÍA ARRASTRADO AL JOVEN

De acuerdo con información difundida por la Agencia Andina, miembros de la unidad de salvataje de la Policía Nacional realizaron evaluaciones de las condiciones marítimas ante la intensidad del oleaje. Sin embargo, las labores para ubicar a la víctima continuaron sin resultados positivos.

Asimismo, los familiares del joven solicitaron a las autoridades que se intensifique la búsqueda con la participación de buzos y el uso de drones, herramientas que podrían contribuir a ampliar el área de rastreo y dar con su paradero.

RIESGOS EN BARRANCA

Por otro lado, este suceso evidencia los peligros que hay al ingresar al mar cuando las condiciones no son las favorables, por lo que las autoridades exhortan a la población a respetar las restricciones y evitar exponerse en zonas de riesgo.