La Asociación de Productores y Exportadores de Palta Hass del Perú (ProHass) expresó su preocupación por el efecto de las condiciones climáticas en los cultivos nacionales cuando restan pocas semanas para concluir la campaña exportadora de 2026, debido a temperaturas elevadas, con anomalías de hasta +6 °C vinculadas al Fenómeno de El Niño durante la floración y el cuajado, que estresan las plantaciones de las principales zonas productoras.

Las máximas y mínimas altas, la fuerte radiación solar y la mayor evapotranspiración comprometen la floración, el cuajado y el desarrollo de los frutos, lo que podría reducir la producción nacional de palta Hass hasta en un 45 % en la campaña de 2027 frente a 2026.

El mayor golpe se registra en el norte del país, donde se concentra cerca del 40 % de la superficie cultivada en la costa norte; según estimó ProHass, un cálculo más preciso se conocerá entre febrero y marzo de 2027 para compartirlo con los actores de la cadena agroexportadora.

Desafío y conversatorio virtual

De acuerdo con ProHass, este panorama supone un reto relevante por sus efectos comerciales, económicos y sociales sobre los productores, el empleo y los integrantes de la cadena agroexportadora, por lo que el gremio señala la necesidad de articular los sectores público, privado y académico para intercambiar conocimientos y aplicar medidas de adaptación y mitigación que sostengan la competitividad del sector.

Con especialistas de empresas asociadas y el respaldo de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), ProHass organizará un conversatorio virtual el jueves 3 de diciembre de 2026, a las 10:30 a. m., con el fin de analizar el escenario climático actual, evaluar su impacto en el cultivo y compartir experiencias y estrategias de mitigación ante la campaña de 2027.