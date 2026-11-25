La activación del “puente terrestre” con un camión todo terreno MAN del Ejército del Perú permitió el traslado seguro de más de mil pobladores de las zonas rurales de las provincias piuranas de Sullana y Morropón, que, en la víspera, habían quedado aisladas tras las intensas precipitaciones registras en la zona norte del país a consecuencia del fenómeno El Niño.

Estas acciones de respuesta, a cargo del Grupo de Artillería de Campaña N° 111 (Agrupamiento de Artillería José Joaquín Inclán), contribuyeron con el rescate de dos vehículos atrapados en las aguas pluviales cerca de las quebradas Serrán (Salitral, Sullana), y Paccha, Sol Sol y Bigote del Diablo (Chulucanas, Morropón).

La unidad militar conducida por personal especializado ingresó al sector anegado, enganchó con una cuerda el vehículo y lo trasladó hacia un espacio seco y libre de agua. Al cierre de esta nota de prensa, el 80% de la población afectada fue atendida a través del “puente terrestre”.

Los vehículos MAN son unidades porta-tropas de procedencia alemana, que cuentan con doble tracción 4x4. Su diseño es eficaz para el transporte de personal y material de forma inmediata ante la ocurrencia de desastres naturales, como ahora las intensas precipitaciones en la zona norte del país.

Viviendas libres de agua en Tambogrande

Con respecto a las acciones en el distrito de Tambogrande, la Primera Brigada de Caballería del Ejército concluyó en su totalidad las labores de extracción de agua pluvial de las viviendas afectadas en los sectores de José Carlos Mariátegui y Los Almendros I y II.

A su vez, personal del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y de la municipalidad distrital empadronó a las familias afectadas para entregarles sacos terreros y otros materiales que les permitan proteger sus viviendas ante la continuidad de las precipitaciones en los próximos días.