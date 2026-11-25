La violencia contra la mujer sigue siendo una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo. De acuerdo a las Naciones Unidas, a nivel global, casi una de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida.

Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se busca que los diversos miembros de nuestra sociedad se unan para erradicar esta forma de violencia y que con una respuesta multisectorial se fortalezca la atención especializada y se promueva la autonomía de las mujeres.

CIFRAS QUE DEBEN DISMINUIR

El Ministerio Público reportó 188 mil 563 denuncias por agresiones contra mujeres e integrantes del grupo familiar entre enero y septiembre de este año en el país. Entre enero y octubre del 2026 se registraron 53 feminicidios, además, el 55% de las víctimas se concentra en los siguientes distritos fiscales: Cajamarca, Áncash, Lima Este, Ica, Arequipa y Cusco.

De acuerdo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), este año se reportaron 152 mil 930 casos atendidos por el Centro de Emergencia Mujer y Familia (CEM).

En tanto, según el registro del programa Warmi Ñam de enero a octubre de 2026, se han registrado 222 tentativas de feminicidio y 117 casos con características de feminicidio. Además, 47.4 % de las víctimas tenían entre 18 y 29 años y el mes de junio fue el que más registró casos (20).

CONTÁCTATE, NO ESTÁS SOLA

Nadie debe vivir con miedo y la violencia no debe normalizarse ni quedar en silencio. Si tu o alguien que conoces necesita ayuda, puedes comunicarte a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), donde recibirás orientación y atención las 24 horas del día de manera gratuita.