Según primeras informaciones, 54 estudiantes de diferentes colegios se desmayaron durante el desfile escolar realizado la tarde de ayer como parte de las actividades por el 485º aniversario de Moquegua.

Los escolares afectados fueron atendidos inmediatamente por los bomberos. La actividad fue programada a las 17:00 horas para evitar la exposición al sol, pero los estudiantes no pudieron con el cansancio.

DADOS DE ALTA

La situación generó preocupación entre los padres de familia que buscaban desesperadamente a sus hijos; en cuestión de minutos, el caos se apoderó de la avenida Simón Bolívar, donde se desarrolló el evento.

Algunos muchachos recuperaron la conciencia en el lugar tras la atención de los bomberos y volvieron a casa con sus padres. Otros fueron llevados a nosocomios cercanos y a las horas fueron dados de alta.