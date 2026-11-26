Según primeras informaciones, dos personas murieron la tarde de ayer tras el violento choque entre una miniván y una mototaxi en el puente del caserío Tongorrape, en el distrito de Motupe, provincia de Lambayeque.

Los fallecidos viajaban en el mototaxi y murieron en el acto tras el impacto. La miniván terminó con la parte delantera destrozada, mientras que la unidad menor quedó completamente destruida en medio de la autopista.

GRAVEDAD DE SUS HERIDAS

El conductor del mototaxi resultó gravemente herido; vecinos lo auxiliaron y trasladaron inmediatamente a un centro de salud cercano, pero por la gravedad de sus heridas será derivado a un nosocomio de la ciudad de Chiclayo.

Los cadáveres fueron trasladados a la morgue para los procedimientos de acuerdo con la ley. Las circunstancias en las que se produjo el accidente deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes. Se investiga el caso.