Las condiciones climáticas vienen generando preocupación entre las autoridades y los pobladores, quienes han solicitado adoptar medidas para proteger a las personas afectadas.

Desde hace dos días se han presentado fuertes nevadas en la provincia de Tisco, en la región Arequipa. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), este fenómeno continuará presente hasta el día de mañana.

Esta situación ha venido afectando tanto a las autoridades como a los pobladores, por lo que se ha solicitado que se tomen las medidas correspondientes para salvaguardar la integridad de los afectados.

SE PRESENTAN OLEAJES ANÓMALOS

Asimismo, esta no es la única situación que viene afectando a la región, pues en los últimos días también se han presentado oleajes anómalos en distintos puntos, específicamente en la provincia de Camaná.